В українського футболіста ФК «Мінськ» підозра на коронавірус

Вихованець «Шахтаря» Євген Чаговець чекає на результати тестування.

Український захисник ФК «Мінськ» Євген Чаговець має підозру на зараження коронавірусом, повідомляє by.tribuna.com.

Раніше голова ФК «Мінськ» Ігор Шлойдо спростував інформацію про позитивний тест Чаговця. Він заявив, що результат стане відомий через 1-2 дня.

22-річний Євген Чаговець - вихованець академії донецького «Шахтаря». Він перейшов в ФК «Мінськ» влітку минулого року. У нинішньому сезоні в активі українського захисника 9 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 1 гол.

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Нагадаємо, чемпіонат Білорусі почався в умовах пандемії, коли всі інші європейські турніри призупинили. Весь цей час сезон грається з глядачами, а в самій країні немає жорсткого карантину.

Фото: fcminsk.by