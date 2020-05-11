Стали відомі терміни проведення чемпіонату світу з баскетболу 2023 року

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) назвала терміни проведення фінальної стадії чемпіонату світу 2023 року.

Змагання триватимуть з 25 серпня по 10 вересня, повідомляє пресслужба ФБУ.

Матчі групового етапу відбудуться на майданчиках Індонезії, Японії та Філіппін. Вирішальні матчі пройдуть у столиці Філіппін Манілі.

Уперше фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться у кількох країнах.

Кваліфікація чемпіонату світу-2023 триватиме 15 місяців. Передбачені шість ігрових вікон.

Відбіркова кампанія має стартувати у листопаді 2021 року. Під час першого ігрового вікна матчі триватимуть з 22-го по 30 листопада.

Фото: fbu.ua.