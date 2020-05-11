Пустовий у складі БК "Барселона" здасть тест на коронавірус

Баскетболістів іспанської "Барселони", у складі якої виступає центровий збірної України Артем Пустовий, перевірять на наявність коронавірусу перед початком індивідуальних занять.

Тести гравцям робитимуть 11 травня, інформує пресслужба ФБУ. Підготовку до сезону гравці "Барселони" мають поновити найближчими днями. Читайте також: НБА: Олексій Лень може змінити "Сакраменто" на "Нью-Орлеан" Раніше повідомлялося, що БК "Барселона" планує скоротити склад основної команди та видатки до початку нового сезону. Пустового називали серед можливих кандидатів на оренду в іншого клубу. Фото: fbu.ua.