Пустовий у складі БК "Барселона" здасть тест на коронавірус
Укрінформ
Баскетболістів іспанської "Барселони", у складі якої виступає центровий збірної України Артем Пустовий, перевірять на наявність коронавірусу перед початком індивідуальних занять.
Тести гравцям робитимуть 11 травня, інформує пресслужба ФБУ.
Підготовку до сезону гравці "Барселони" мають поновити найближчими днями.
Раніше повідомлялося, що БК "Барселона" планує скоротити склад основної команди та видатки до початку нового сезону. Пустового називали серед можливих кандидатів на оренду в іншого клубу.
Фото: fbu.ua.