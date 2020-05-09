Півзахисник київського "Динамо" може перейти у "Трабзонспор"

Кияни і сам гравець не проти трансферу.

Турецький «Трабзонспор» зацікавлений в трансфері данського півзахисника «Динамо» Міккеля Дуелунда, повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, турецький клуб вже контактував з «Динамо» щодо трансферу і отримав позитивну відповідь. Повідомляється, що сам Дуелунд хоче залишити київський клуб.

Transfermarkt оцінює гравця в 2,4 млн євро. «Динамо» підписало Дуелунда влітку 2018 року. З тих пір Міккель відзначився голом і результативною передачею в 17 матчах киян у всіх турнірах.

Нагадаємо, в цьому сезоні УПЛ данський півзахисник тривалий час лікувався після травми і зіграв лише 4 матчі.

В елітному турецькому дивізіоні на правах оренди грають два футболісти «Динамо». Півзахисник Денис Гармаш виступає за «Різеспор», а форвард Жерсон Родрігеш - за «Анкарагюджю».

Фото: facebook.com/fcdynamoua