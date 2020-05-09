У ФК «Львів» підтвердили скорочення зарплат

Гравці відмовились від половини заробітку на час карантину.

Генеральний директор ФК «Львів» Андрій Паньків розповів про скорочення зарплат в клубі на 50 відсотків, повідомляє телеканал «Футбол».

«Зарплати? Всім клубам зараз важко. Навіть топовим, а тим більше клубам, які не мають великих фінансових можливостей.

Ми поговорили з гравцями і домовилися, що будемо платити половину зарплат. Вони з розумінням поставилися до цього. Зрозуміло, що це важко, у них є фінансові питання, ми все розуміємо. Вдалося домовитися. Це все на період карантину», - сказав Паньків.

Нагадаємо, що УПЛ 15 травня проведе онлайн-засідання, на якому обговорять, як догравати чемпіонат України. Клуби УПЛ хочуть відновити чемпіонат в кінці травня, щоб завершити його в липні.

До тренувань команди зможуть повернутися з 11 травня. УПЛ і ПФЛ вже почали розсилати клубам рекомендації по відновленню тренувального процесу.

Фото: сайт ФК "Львів"