Збірна Європи з українкою Музичук обіграла команду США в Онлайн Кубку націй з шахів

На Онлайн Кубку націй з шахів пройшли поєдинки передостаннього, дев'ятого туру командного турніру.

Збірна Європи з рахунком 2,5:1,5 обіграла команду США (українка Анна Музичук була у запасі), лідер змагань збірна Китаю завдала поразки команді Індії (2,5:1,5), а шахісти Росії зіграли внічию (2:2) зі збірною "Решти світу" (Марія Музичук чорними фігурами поступилася Ольгі Гирі), повідомляє Укрінформ.

Турнірне становище: Китай - 17 очок, Європа - 12, США - 11, Росія - 6, Індія - 5, "Інший світ" - 2.

Сьогодні пройдуть партії заключного 10-го туру, в яких визначиться суперник збірної Китаю у Суперфіналі.

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Нагадаємо, Онлайн Кубок націй проходить в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Українки Анна і Марія Музичук виступають відповідно за збірні Європи і "Решти світу".

Призовий фонд турніру становить 180 тисяч доларів США.