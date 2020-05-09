Ліги можуть дограти цей сезон без VAR

IFAB робить усе, аби спростити догравання цього сезону.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) внесла чергову тимчасову поправку до правил гри. Вона стосується використання системи VAR, повідомляє сайт IFAB.

Керівники ліг можуть добровільно відмовитися від використання відеоповторів після відновлення нинішнього сезону. Якщо ж відмову від VAR не приймуть, то система працюватиме без будь-яких змін в правилах.

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Раніше IFAB ухвалив рішення про тимчасове збільшення кількості замін в матчах до 5. Правило вже впровадила іспанська Ла Ліга.

Нагадаємо, наступного тижня після двомісячної перерви поновиться чемпіонат німецької Бундесліги. Тур стартує в суботу, 16 травня.

Фото: theguardian.com