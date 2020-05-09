Президент «Інгульця» подарував медикам свій готель

В готелі в смт Петрово планують облаштувати 20-квартирний будинок для проживання медиків.

Президент клубу Першої ліги «Інгулець» Олександр Поворознюк передав місцевій владі готель, щоб облаштувати там квартири для медиків, повідомляє сайт ПФЛ.

«У нас виникла проблема з лікарнею, адже просто немає хороших, якісних лікарів. А чому ні? Тому що їм просто ніде жити. Ми в свою чергу вже побудували готель для команди суперника, хоч у нас вже і був один з рестораном - з готелями ніяких проблем.

Тому я вирішив подарувати триповерховий будинок громаді, де в майбутньому облаштують чудові квартири для медиків - так буде правильно», - сказав Поворознюк.

Готель побудований в центрі смт Петрове (Кіровоградська область). У ньому планують облаштувати 20-квартирний будинок для проживання медиків.

Нагадаємо, що про допомогу лікарням і жителям України під час пандемії вже заявили інші клуби Першої ліги – «Агробізнес» і «Минай», а також ще кілька клубів, які допомагають індивідуально тим, хто цього потребує на час карантину.

Фото: ФК "Інгулець"