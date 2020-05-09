Футбольний клуб "Ов'єдо" Луніна провів перше тренування
Укрінформ
Іспанський футбольний клуб "Ов'єдо", де виступає український голкіпер Андрій Лунін, розпочав підготовку до відновлення сезону.
Уранці 9 травня команда провела перше тренування на полі клубної бази. Гравці займалися за індивідуальною програмою, повідомляє ФК "Ов'єдо" у Twitter.
Перед початком занять були проведені дезінфекція приміщень та здані тести на коронавірус.
Очікується, що футбольний сезон в Іспанії відновиться у червні.
Фото: twitter.com/RealOviedo.