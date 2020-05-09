«Фенербахче» планує запросити Реброва, але пропозиції клуб ще не робив

«Фенербахче» планує запросити Реброва, але пропозиції клуб ще не робив

Укрінформ
Український тренер відповідає вимогам популярного клубу зі Стамбулу.

Український фахівець Сергій Ребров найбільше підходить під умови для нового головного тренера турецького «Фенербахче», повідомляє Fotospor.

Серед умов: зарплата близько 1 млн євро; готовий працювати з маленьким трансферним бюджетом; дасть шанс молодим футболістам; обіцянка виграти чемпіонат.

Серед кандидатів - Сергій Ребров, Ненад Бьеліца і Мануель Пеллегріні.

Видання Fotospor вважає, що Ребров найбільш підходить під вимоги клубу. Повідомляється, що 45-річний українець, який очолює угорський «Ференцварош», не отримував пропозиції від турецького клубу.

Читайте також: Ребров може очолити «Фенербахче»

За інформацією Тransfermarkt, контракт Реброва з «Ференцварошом» розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, «Фенербахче» пішов на карантин на 7-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Фото: Укрінформ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-