«Фенербахче» планує запросити Реброва, але пропозиції клуб ще не робив
Український фахівець Сергій Ребров найбільше підходить під умови для нового головного тренера турецького «Фенербахче», повідомляє Fotospor.
Серед умов: зарплата близько 1 млн євро; готовий працювати з маленьким трансферним бюджетом; дасть шанс молодим футболістам; обіцянка виграти чемпіонат.
Серед кандидатів - Сергій Ребров, Ненад Бьеліца і Мануель Пеллегріні.
Видання Fotospor вважає, що Ребров найбільш підходить під вимоги клубу. Повідомляється, що 45-річний українець, який очолює угорський «Ференцварош», не отримував пропозиції від турецького клубу.
За інформацією Тransfermarkt, контракт Реброва з «Ференцварошом» розрахований до літа 2022 року.
Нагадаємо, «Фенербахче» пішов на карантин на 7-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
Фото: Укрінформ