«Фенербахче» планує запросити Реброва, але пропозиції клуб ще не робив

Український тренер відповідає вимогам популярного клубу зі Стамбулу.

Український фахівець Сергій Ребров найбільше підходить під умови для нового головного тренера турецького «Фенербахче», повідомляє Fotospor.

Серед умов: зарплата близько 1 млн євро; готовий працювати з маленьким трансферним бюджетом; дасть шанс молодим футболістам; обіцянка виграти чемпіонат.

Серед кандидатів - Сергій Ребров, Ненад Бьеліца і Мануель Пеллегріні.

Видання Fotospor вважає, що Ребров найбільш підходить під вимоги клубу. Повідомляється, що 45-річний українець, який очолює угорський «Ференцварош», не отримував пропозиції від турецького клубу.

За інформацією Тransfermarkt, контракт Реброва з «Ференцварошом» розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, «Фенербахче» пішов на карантин на 7-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Фото: Укрінформ