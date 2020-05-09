Легкоатлетичний матч Європа - США 2021 року не відбудеться

Матчева зустріч з легкої атлеіке між командами Європи та США, яка мала пройти у Мінську 2021 року, скасована.

Про це повідомляє сайт Європейської легкоатлетичної асоціації.

Причиною стало перенесення літніх Олімпійських ігор у Токіо на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Зустріч мала стати другою в історії. Перший легкоатлетичний матч Європа - США пройшов у Мінську у вересні 2019 року, наступний запланований на 2023 рік.

Читайте також: Виконком Європейської легкоатлетичної асоціації у Києві відтерміновано

Крім того, юніорську першість Європи-2020 (серед легкоатлетів віком до 18-ти років), яке мало пройти з 16-го по 19 липня у Рієті (Італія), перенесли на 2021 рік.