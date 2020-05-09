На виставковому тенісному турнірі у Флориді завершився стартовий день
Укрінформ
На корті американського міста Вест-Палм-Біч (Флорида) зіграні стартові поєдинки турніру UTR Pro Match Series.
Через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, поєдинки проходять у форматі Fast4 за порожніх трибун, без болбоев та суддів на лінії, повідомляє BTU.
Результати матчів першого ігрового дня:
Губерт Гуркач (Польща) - Томмі Пол (США) - 4:2, 4:0
Райлі Опелка (США) - Міомір Кецманович (Сербія) - 4:3, 4:0
Опелка - Пол - 3:4, 4:1, 4:0
Кецманович - Гуркач - 4:3 , 4:1.
Фото: btu.org.