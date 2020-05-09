В Австрії 25 травня стартує турнір за участю третьої

В Австрії 25 травня стартує турнір за участю третьої "ракетки" світу

Укрінформ
В Австрії 25 травня розпочнеться новий тенісний турнір, в якому візьмуть участь відомі гравці.

Серед учасників змагань, зокрема, буде третя "ракетка" світу австрієць Домінік Тім, повідомляє TennisNet.

У чоловічій частині виступлять 16 учасників, жіночий турнір розрахований на вісьмох тенісисток. Призовий фонд змагань складе 151 тис євро. У якості формату  використаний турнір з трьома груповими стадіями. На першій стадії 16 учасників зіграють один з одним. Далі залишаться 12 гравців, потім - 8 фіналістів.

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Окрім Тіма, учасниками змагань будуть Денніс Новак, Барбара Гаас, Таміра Пашек та інші австрійські тенісисти. Матчі Тіма в інтернеті транслюватиме Servus TV.

Виставкові турніри вже проходять у сусідній з Австрією Німеччині.

Фото: gepa-pictures.

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