Боєць Соуза здав позитивний тест на COVID-19, але UFC 249 відбудеться

Промоушен зі змішаних єдиноборств UFC не став відміняти перший з часів пандемії турнір.

Промоушен UFC виступив з офіційною заявою щодо інформації про позитивний тест на коронавірус у Роналдо Соуза, який мав виступати на турнірі .

«Бій між Соузою і Голлом на турнірі UFC 249 скасований. Позитивний тест на коронавірус здали Соуза і ще два члена його команди.

Медична служба UFC оглянула Соузу та його секундантів. У них немає симптомів COVID-19. Вони вже ізольовані. Медична служба UFC контролюватиме стан їх здоров'я дистанційно і надасть допомогу в будь-якому необхідному лікуванні.

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У жодного бійця, крім Соуза, коронавірус не розпізнаний. Турнір UFC 249 відбудеться», - повідомляється в заяві.

Раніше з'явилося відео, на якому Соуза контактує з екс-чемпіоном UFC у важкій вазі Фабрісіо Вердумом і перебуває на близькій відстані від інших бійців промоушена.

Нагадаємо, турнір UFC 249 відбудеться сьогодні вночі в Джексонвіллі (Флорида, США). Початок турніру 10 травня о 04:00.

Фото: Getty Images