Мінськ 2021 року прийматиме командний чемпіонат Європи з легкої атлетики в Суперлізі

У столиці Білорусі Мінську в 2021 році відбудеться командний чемпіонат Європи з легкої атлетики в Суперлізі.

Турнір пройде 19-20 червня 2021 року, відзначає прес-служба Європейської легкоатлетичної асоціації (EA).

У змаганнях візьмуть участь дев'ять кращих європейських легкоатлетичних збірних. На доріжки стадіону "Динамо", крім господарів, вийдуть спортсмени з Польщі, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії, України та Португалії.

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На континентальній першості, цілком ймовірно, будуть представлені багато провідних європейських спортсменів, які використають цей чемпіонат як частину своєї підготовки до Олімпійських ігор, які були перенесені на серпень 2021 року.

На фото: Національний олімпійський стадіон "Динамо" у Мінську (european-athletics.org).