Збірна Європи з Анною Музичук поділила очки з Індією в Онлайн Кубку націй з шахів

На Онлайн Кубку націй з шахів пройшли поєдинки восьмого туру командного турніру.

Збірна Європи з рахунком 2:2 розійшлася миром з командою Індії (українка Анна Музичук чорними фігурами зіграла внічию з Хампі Конеру), а збірна США завдала поразки команді "Решти світу" (3:1), за яку виступає молодша сестра Анни - Марія Музичук (нічия чорними з Іриною Круш), повідомляє Укрінформ.

У матчі Китай - Росія виграли представники Піднебесної - 2,5:1,5.

Турнірне становище: Китай - 15 очок, США - 11, Європа - 10, Індія - 5, Росія - 5, "Інший світ" - 2.

Завтра пройдуть партії заключних 9 і 10 турів.

Онлайн Кубок націй проходить в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Нагадаємо, українки Ганна і Марія Музичук виступають відповідно за збірні Європи і "Решти світу".

Призовий фонд турніру становить 180 тисяч доларів США.

На фото: Анна Музичук.