Команди сестер Музичук поступилися в 7 турі Онлайн Кубка націй з шахів

На Онлайн Кубку націй з шахів завершилися матчі сьомого туру командного турніру.

Збірна Європи з рахунком 1,5:2,5 поступилася лідеру змагань команді Китаю (Анна Музичук білими фігурами зіграла внічию з чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь), а збірна Індії завдала поразки команді "Решти світу" (2,5:1,5), за яку виступає Марія Музичук (розійшлася миром білими з Харікою Дронаваллі), повідомляє Укрінформ.

У матчі США - Росія виграли американці - 2,5:1,5.

Турнірне становище: Китай - 13 очок, Європа - 9, США - 9, Росія - 5, Індія - 4, "Інший світ" - 2.

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Онлайн Кубок націй проходить у два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Нагадаємо, українки Анна і Марія Музичук виступають відповідно за збірні Європи та "Решти світу".

Призовий фонд турніру становить 180 тисяч доларів США.