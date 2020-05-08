У всіх футболістів

У всіх футболістів "Реала" негативні тести на COVID-19

Укрінформ
Серед гравців іспанського футбольного клубу "Реал" (Мадрид) не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом.

Про це повідомляє ESPN.

6 травня всі гравці "Королівського клубу" здали аналізи на коронавірус в якості обов'язкових заходів пом'якшення карантину в Іспанії.

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Іспанські ЗМІ повідомляють, що "Реал" почне тренування на клубній базі в понеділок, 11 травня, дотримуючись умов соціального дистанціювання та епідеміологічних вимог.

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