"Зоря" запропонувала зіграти матчі першої шістки у Запоріжжі та Дніпрі

Луганський футбоьний клуб "Зоря" написала листи на адресу УАФ та УПЛ із пропозицією дограти першу шістку чемпіонату України в Запоріжжі та Дніпрі, а не у Києві, як було запропоновано чернігівською "Десною".

Проведення усіх матчів у Києві поставить команди в нерівні умови, вважає керівництво "Зорі", повідомляє офіційний сайт клубу.

"Проведення усіх матчів у Києві ставить команди першої шістки в нерівні фінансові умови, за яких "Зоря" має вирішувати самостійно за свої гроші питання місця проживання, харчування, тренування та відновлення команди. "Десна" не запропонувала вирішення цих важливих питань. Наявність у Києві трьох стадіонів, придатних до проведення матчів рівня УПЛ, не може бути вирішальним фактором, в тому числі з огляду на нівелювання переваги власного поля під час проведення матчів без глядачів. За цим критерієм, на нашу думку, найбільш доцільним буде проведення матчів на дійсно нейтральних полях: стадіонах "Дніпро-Арена" та "Метеор" у Дніпрі та "Славутич-Арена" у Запоріжжі. Міста Дніпро та Запоріжжя мають достатню інфраструктуру для тренувань команд, їхнього комфортного проживання, харчування", - зазначається у повідомленні.

Луганський клуб також запропонував такий варіант. Якщо альтернативний варіант догравання не узгодять усі клуби, чемпіонат мають достроково завершити, враховуючи становище команд після 23-го туру.

Нагадаємо, на вимушену перерву через пандемію коронавірусу "Зоря" пішла на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату України (46 очок), випереджаючи київське "Динамо" за рахунок переваги в особистих зустрічах. Лідирує донецький "Шахтар" (59 очок).

Фото: http://zarya-lugansk.com.