ФГУ розробила план рестарту гандбольного сезону в Україні з 10 червня

Комітет Федерації гандболу України розробив план відновлення сезону.

Перші гандбольні матчі в Україні матчі можуть відбутися 10-11 та 12-14 червня, повідомляє пресслужба ФГУ.

У федерації врахували можливе послаблення карантину з 11 травня, що дозволить учасникам командних видів спорту повернутися до тренувань. Докладний план з датами і форматом відновлення сезону ФГУ відправила керівникам клубів для розгляду. Команди тепер мають сформувати своє бачення і повідомити про нього в листах на електронну пошту ФГУ до 12 травня.

Нагадаємо, гандбольний сезон в Україні припиненили 16 березня.

Фото: handball.net.ua.