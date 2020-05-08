Сьогодні стартує чемпіонат Республіки Корея з футболу

У Республіці Корея сьогодні стартує 1-й тур нового чемпіонату К-Ліги. Зіграють чинний чемпіон "Чонбук Моторз" проти "Сувон Блювінгз".

Матч розпочнеться о 13.00, повідомляє Sportarena.

Замість 38-ми поєдинків південнокорейські команди зіграють у сезоні 27 турів. Поновлення чемпіонату пройде без глядачів, але під час сезону уболівальників можуть пустити на стадіони. Якщо виявиться, що будь-який гравець або член тренерського штабу заразилися, ця команда пропустить матчі протягом двох тижнів.

Нині у світі припинені практично всі футбольні чемпіонати. У Європі грають лише в Білорусі. Також футбол триває у Таджикистані, на Тайвані, Нікарагуа та Туркменістані.

Фото: trazy.com.