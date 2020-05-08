Цей бій вони програли

Чому Ломаченко і Усик стали складовою російської пропаганди і потрапили в базу «Миротворця».

Дворазовий олімпійський чемпіон 2008 і 2012 років, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко, також як і олімпійський чемпіон-2012, колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик потрапили в базу даних «Миротворця».

Підставою для такого рішення стало те, що Усик і Ломаченко знялися в російському документальному фільмі «Здрастуй, брат! Христос воскрес». У ньому вони розповідали про те, що українці і росіяни «один народ». «Повторюючи кремлівські тези про єдинонародність, відкидаючи російську агресію і заперечуючи незалежність українського православ'я від контролю Росії (країна-агресор) РПЦ, вони стали на бік зрадників України», - сказано в заяві сайту.

Що не так з нашими знаменитими боксерами? Стало нудно на карантині чи це поклик душі і серця? Навіть якщо пересилити себе і повірити у щирість намірів наших спортсменів, все одно не зрозуміло навіщо так підставлятися у відверто пропагандистському проекті. Гадаю, тут справа у їх оточенні.

По-перше, уся пострадянська спортивна братія – це і по сьогоднішній день російськомовна тусовка, де російські спортсмени, а головне тренери і менеджери мають величезний вплив і авторитет. Ніхто не заважає їм щодня на міжнародних змаганнях чи зборах вести свідому і несвідому російську пропаганду, розповідати «как хорошо било в Союзе», захоплюватися Путіним, який не шкодує грошей на спорт. От і виходить, що більшість українських спортсменів і тренерів до сих пір їх слухають, погоджуються та ідентифікують себе як «один народ». Тому не дивуйтесь, коли наші функціонери прямим текстом захищають російських допінгістів чи щиро дивуються, чому не можна їздити в Росію на змагання.

По-друге, у конкретному оточенні Ломаченка та Усика досі не знайшлося мудрої людини, яка б порадила їм уникати гострих кутів. Вочевидь, Анатолій Ломаченко зайнятий суто боксерськими питаннями, а численні промоутери та менеджери Усика (Красюк, Клімас, Гірн) вважають, що «зашквари» Сашка – це просто небайдужість та емоції. У результаті, Усик за останні місяці наговорив купу дурниць про релігію, політику і пандемію. При цьому, він жваво белькоче в мережі з, прости господи, Шарієм і пишається своїм хамством по відношенню до Петра Порошенка.

Безумовно, багато українських людей спорту вже стали на захист Ломаченка і Усика. Кажуть, вони прославляють нашу країну на змаганнях. А те, що вони думають і говорять, ну, то вони ж «просто люди». При цьому, «адвокати» забувають, що такі публічні та впливові фігури, як Усик і Ломаченко, несуть величезну відповідальність за свої слова. Тим більше, коли шостий рік твоя країна живе в стані війні.

Потрапити в базу «Миротворця» - це ще не є кримінальний злочин. Однак, це величезні репутаційні втрати. А вдалі бізнесмени Усик і Ломаченко повинні про це знати. Я вже мовчу про фанатську базу боксерів в Україні та діаспорі, і про ставлення людей, які захищали Україну зі зброєю в руках. Усі вони вважають, що цей бій наші чемпіони точно програли.

Святослав Василик, Київ