Доходи "Формули-1" впали в кілька разів

Представники компанії Liberty Media, яка володіє комерційними правами на світу чемпіонат світу з автогонок "Формули-1", опублікували фінансові результати першого кварталу 2020 року.

Про це повідомляє Motorsport.

Якщо за перший квартал минулого року виручка "Формули-1" склала 246 мільйонів доларів, тепер мова йде тільки про 39 мільйонах - тобто тільки про 16 відсотків від торішніх доходів. Найбільше знизилися надходження від продажу прав на телетрансляції і від компаній-спонсорів - на 93 відсотки.

У той же самий час Liberty Media в першому кварталі не перераховувала командам виплати за участь в чемпіонаті. Зокрема, торік учасники чемпіонату отримали за перші три місяці року 96 мільйонів доларів.

Фото: formula1.com.