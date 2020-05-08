Верняєв та Бех-Романчук відповідатимуть на запитання у "Breakfast with Champions"
Сьогодні, об 11:30, відбудеться третя зустріч зі спортсменами в рамках проєкту «Breakfast with Champions» від TM Parimatch.
Карантин — складний період для кожного, а особливо для атлетів, адже вони звикли до постійних фізичних навантажень і щільного графіка тренувань. Як обмеження вплинули на життя спортсменів? Чим вони займаються і як підтримують змагальні кондиції? Як впливає на олімпійців перенесення головного старту чотириріччя? Все це й багато іншого — у проєкті «Breakfast with Champions».
Олег Верняєв - український гімнаст, олімпійський чемпіон Ріо-2016, чемпіон світу 2014 року, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор. Марина Бех-Романчук — українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках в довжину, учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 року, срібна призерка чемпіонату світу-2019 та чемпіонату Європи-2018, чемпіонка Універсіади-2019.
Модератор заходу — відомий спортивний коментатор Олександр Гливинський.
Глядачі й журналісти запрошуються до активної участі в ефірі. Під час трансляції пишіть свої питання до гостей і дізнавайтеся все найцікавіше в прямому ефірі.
Пряма трансляція за посиланням.
Фото з відкритих джерел