Верняєв та Бех-Романчук відповідатимуть на запитання у "Breakfast with Champions"

Олег Верняєв та Марина Бех-Романчук візьмуть участь в онлайн-проєкті «Breakfast with Champions».

Сьогодні, об 11:30, відбудеться третя зустріч зі спортсменами в рамках проєкту «Breakfast with Champions» від TM Parimatch.

Карантин — складний період для кожного, а особливо для атлетів, адже вони звикли до постійних фізичних навантажень і щільного графіка тренувань. Як обмеження вплинули на життя спортсменів? Чим вони займаються і як підтримують змагальні кондиції? Як впливає на олімпійців перенесення головного старту чотириріччя? Все це й багато іншого — у проєкті «Breakfast with Champions».

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Олег Верняєв - український гімнаст, олімпійський чемпіон Ріо-2016, чемпіон світу 2014 року, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор. Марина Бех-Романчук — українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках в довжину, учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 року, срібна призерка чемпіонату світу-2019 та чемпіонату Європи-2018, чемпіонка Універсіади-2019.

Модератор заходу — відомий спортивний коментатор Олександр Гливинський.

Глядачі й журналісти запрошуються до активної участі в ефірі. Під час трансляції пишіть свої питання до гостей і дізнавайтеся все найцікавіше в прямому ефірі.

Пряма трансляція за посиланням.

Фото з відкритих джерел