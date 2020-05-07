Збірна Європи з українкою Музичук перемогла Росію на Онлайн Кубку націй з шахів

На Онлайн Кубку націй з шахів відбулися перші партії другого кола (шостий тур) командного турніру.

Збірна Європи з рахунком 2,5:1,5 перемогла команду Росії (Анна Музичук білими фігурами зіграла внічию з Олександрою Горячкіною); лідер змагань збірна Китаю завдала поразки команді "Решти світу" (3,5:0:5), за яку виступає Марія Музичук (поступилася чорними чемпіонці світу Цзюй Веньцзюнь), повідомляє Укрінформ.

У матчі США - Індія виграли американці - 2,5:1,5.

Турнірне становище: Китай - 11 очок, Європа - 9, США - 7, Росія - 5, Індія - 2, "Інший світ" - 2.

Онлайн Кубок націй проходить в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

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Нагадаємо, українки Анна і Марія Музичук виступають відповідно за збірні Європи і "Решти світу".

Призовий фонд турніру становить 180 тисяч доларів США.

На фото: Анна Музичук.