Сестри Музичук уникли очної зустрічі на Онлайн Кубку націй з шахів

Завершилися матчі п'ятого туру командного супертурніру - Онлайн Кубка націй з шахів.

Збірна Європи Анни Музичук з рахунком 2,5:1,5 перемогла команду "Решти світу", за яку виступає сестра Анни - Марія Музичук (українки в цьому турі були в запасі), повідомляє Укрінформ.

В інших матчах туру команда США програла збірній Китаю - 1,5:2,5, а Індія і Росія зіграли внічию - 2:2.

Турнірне становище: Китай - 9 очок, Європа - 7, Росія - 5, США - 5, Індія - 2, "Решта світу" - 2.

Сьогодні в шостому турі зустрічаються: "Решта світу" - Китай, Росія - Європа, США - Індія.

Онлайн Кубок націй проходить в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Нагадаємо, українки Анна і Марія Музичук виступають відповідно за збірні Європи і "Решти світу".

Призовий фонд турніру становить 180 тисяч доларів США.