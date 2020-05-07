Визначився склад кошиків для жеребкування жіночого Євро-2020 з гандболу

Європейська федерація гандболу (EHF) назвала склад кошиків для жеребкування фінального турніру жіночого чемпіонату Європи 2020 року.

Як повідомляє офіційний сайт організації, 16 команд розділені на 4 кошики згідно з рейтингом.

Кошик 1: Франція, Росія, Голландія, Румунія.

Кошик 2: Норвегія, Швеція, Угорщина, Данія.

Кошик 3: Чорногорія, Німеччина, Сербія, Іспанія.

Кошик 4: Словенія, Польща, Чехія, Хорватія.

Жеребкування фінального турніру відбудеться 18 червня.

Жіночий чемпіонат Європи з гандболу пройде з 3 по 20 грудня в Норвегії і Данії.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу кваліфікаційний турнір жіночого Євро-2020 вирішили не догравати. Збірна України після поразок від команд Румунії на виїзді (24:27) і Польщі вдома (26:27) посідала 3-є місце у відбірковій групі 7, випереджаючи за різницею м'ячів Фарерські острови.