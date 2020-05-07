Джоковичу доведеться вакцинуватися, якщо він хоче далі грати – Надаль

Іспанський тенісист вважає, що усі повинні дотримуватись нових медичних правил.

Рафаель Надаль прокоментував іспанському виданню lavozdegalicia.es слова Новака Джоковича, який не впевнений у доцільності вакцинації від COVID-19.

«Ніхто не може нічого ні від кого вимагати. Кожна людина вільна. Але якщо ти граєш в Турі, то повинен дотримуватися необхідних правил.

Якщо Тур зобов'яже гравців вакцинуватися, щоб захистити всіх і дати можливість переміщатися по світу, Джоковичу доведеться пройти це, якщо він хоче продовжувати грати на вищому рівні.

Якщо ATP або ITF зобов'яжуть усіх пройти вакцинацію, ми зобов'язані це зробити - так само, як ми зобов'язані не приймати занадто багато препаратів, щоб уникнути проблем з допінгом. Справа в дотримуванні правил», - розповів іспанець.

Сербський тенісист Новак Джокович нещодавно виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавіуса в разі появи вакцини. Джокович відомий своїм критичним ставленням до традиційної медицини.

Нагадаємо, тенісний сезон призупинений до 13 липня. Через пандемію паузу можуть вимушено продовжити до 3 серпня.

Фото: сайт ATP