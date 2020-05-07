Українська легкоатлетка Ляхова не може повернутися зі зборів в Кенії
Чемпіонка Європейських ігор і призерка чемпіонатів Європи в бігу на 800 метрів Ольга Ляхова не може повернутися додому зі зборів у Кенії, повідомляє Tribuna.com.
«У Кенію я їхала на звичайний тренувальний збір, який проходить у високогірному місті Ітен. Приїхала сюди 7 березня, до початку глобальної пандемії. Збір мав закінчитися 4 квітня. Але в кінці березня закрили свої кордони Кенія, а потім і Україна. Вже неможливо було вилетіти з країни. Тому мій збір все ще триває, а кордони в Кенії все ще закриті.
Я в Кении?? А, да точно! Во время очередной пробежки , я задумалась, а сколько же я тут времени нахожусь? Что?? Уже 2 месяца Хм.. и ещё не известно сколько впереди. Ну месяц, так точно. И мне уже кажется, что я тут и живу всю жизнь. Это как родное село, где все друг друга знают. И уже дети не кричат «коронавирус» при виде меня. А говорят «Olga Hi, How are you? Do you have sweets? “- Это тоже очень часто можно услышать. Тут даже есть уже мой барашек, который меня совсем не боится,при виде его, я его обязательно поглажу и по возможности даю шкурку от банана. И он остаётся довольным. Ещё, есть кот, который приходит ночью в комнату, если забыть закрыть окно. Жизнь тут движется медленно, это не мегаполис, где люди не успевают поднять голову, чтобы посмотреть на небо. В Кении свой шарм, своя изюминка. Кенийцы никогда никуда не спешат. Тут даже говорят я прийду в « 2 часа дня, но африканские » -это означает, ну может быть на час, а то и больше можно опоздать. Меня это действительно злит. Неужели нельзя всё делать вовремя. Но они так живут, и это их особенность. В Кении везде на рынках одинаковая цена на продукты, тут нет спекуляции цен. И мне это очень нравится. Здесь можно прожить, даже за маленькие деньги, так так местные продукты дешёвые, только вот мясо дорогое. Жизнь в Кении, это как попасть в прошлое, лет на 20. Но рано или поздно цивилизация дойдёт и сюда. Но пока её нет, нужно учиться у этих людей радоваться мелочам и ценить всё, что имеешь. Спасибо за внимание. Хотели бы застрять в Кении?? . . #lockdownlife #lifeinkenya #lyakhovaolga
Не знаю, коли потраплю додому. На даний момент у мене є зворотній квиток на 31 травня. Але постійно ходять чутки, що локдаун в Кенії хочуть продовжити до середини червня», - розповіла Ляхова.
Нагадаємо, в березні Олімпіаду-2020 в Токіо перенесли на липень і серпень наступного року.
Кабінет міністрів України назвав карантинні обмеження, які можуть зняти після 11 травня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зокрема, повідомив, що дозволять тренування в командних видах спорту для професіональних команд на закритих базах.
Фото: facebook