Українська легкоатлетка Ляхова не може повернутися зі зборів в Кенії

Мала прилетіти додому ще 4 квітня.

Чемпіонка Європейських ігор і призерка чемпіонатів Європи в бігу на 800 метрів Ольга Ляхова не може повернутися додому зі зборів у Кенії, повідомляє Tribuna.com.

«У Кенію я їхала на звичайний тренувальний збір, який проходить у високогірному місті Ітен. Приїхала сюди 7 березня, до початку глобальної пандемії. Збір мав закінчитися 4 квітня. Але в кінці березня закрили свої кордони Кенія, а потім і Україна. Вже неможливо було вилетіти з країни. Тому мій збір все ще триває, а кордони в Кенії все ще закриті.

Не знаю, коли потраплю додому. На даний момент у мене є зворотній квиток на 31 травня. Але постійно ходять чутки, що локдаун в Кенії хочуть продовжити до середини червня», - розповіла Ляхова.

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Нагадаємо, в березні Олімпіаду-2020 в Токіо перенесли на липень і серпень наступного року.

Кабінет міністрів України назвав карантинні обмеження, які можуть зняти після 11 травня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зокрема, повідомив, що дозволять тренування в командних видах спорту для професіональних команд на закритих базах.

Фото: facebook