Белькевич - кращий футболіст в історії Білорусі на думку користувачів pressball.by

Валентин Белькевич обійшов Сергія Алейникова у фіналі голосування за звання кращого білоруського футболіста в історії, яке провело видання "Прессбол".

В опитуванні взяли участь більше 10 тисяч користувачів pressball.by. Довгий час обидва фіналісти йшли нарівні, і лише ближче до кінця голосування Валентин Белькевич вирвався вперед.

Белькевичу віддали голоси 52,9% опитаних, Алейникову - 47,1%.

У боротьбі за 3-є місце Олександр Глєб обійшов Олександра Прокопенка. За Глєба проголосували 57,1% користувачів pressball.by, за Прокопенко - 42,9%.

У півфіналах Алейников переконливо обійшов Прокопенка, а Белькевич - Глєба.

При цьому топ-5 редакції "Прессбол" виглядає так: 1. Сергій Алейников. 2. Олександр Глєб. 3. Валентин Белькевич. 4. Сергій Гоцманов. 5. Олександр Прокопенко.

Додамо, що Валентин Белькевич з 1996 по 2007 рік виступав за київське "Динамо". У складі "біло-синіх" провів 224 матчі, забивши 51 м'яч. 8 разів ставав чемпіоном України, 7 разів вигравав Кубок України, 3 рази - Суперкубок України. Півфіналіст Ліги чемпіонів УЄФА (1999). За збірну Білорусі зіграв 56 матчів (10 голів). У 2010-2014 роках працював у тренерському штабі київського "Динамо". Помер 1 серпня 2014 роки від тромбоемболії. Похований на Байковому кладовищі в Києві.

Фото: dynamo.kiev.ua.