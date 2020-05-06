Ковалець очолить «Чорноморець» - ЗМІ

На карантин одеський клуб пішов 10-ю командою Першої ліги.

Новим головним тренером «Чорноморця» повинен стати Сергій Ковалець, повідомляє «Динамоманія».

Останнім місцем роботи Ковальця був клуб «Оболонь-Бровар», який він залишив під час зимової паузи. 51-річний фахівець грав за «Чорноморець» з 1996 по 1997 рік.

Раніше одесити розлучилися з Остапом Маркевичем. Повідомлялося, що в «Чорноморці» запропонували зарплату 10-15 тисяч грн на місяць. Багато футболістів не мають наміру залишатися в клубі. Однак, одесити планують дограти цей сезон до кінця.

Нагадаємо, сезон в українському футболу призупинено через пандемію коронавірусу. Зараз «Чорноморець» посідає 10-е місце в Першій лізі.

Фото: "Динамоманія"