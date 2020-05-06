Спорт повертається 10 травня

Найвідоміший промоушен зі змішаних єдиноборств (UFC) проводить головний бій весни.

Незважаючи на всі карантинні обмеження, нас все ж очікує швидке повернення великого спорту. Вже 10 травня о 7:00 за Києвом Тоні Фергюсон зустрінеться з Джастіном Гетжи у Флориді. На кону пояс тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі.

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Обох бійців можна назвати улюбленцями публіки завдяки їх яскравому стилю ведення поєдинків. У бою складно віддати комусь перевагу, але трохи більше шансів на успіх у Фергюсона. Тоні не програвав вже вісім років і зараз аналітики Parimatch дають йому 61% на перемогу. Він готувався до серйозного поєдинку з Нурмагомедовим, тому зараз Фергюсон у відмінній формі. Гетжи, як і Хабіб, також є борцем, але останнім часом все менше використовує ці навички, ставши при цьому ефективним нокаутером.

До речі, у Джастіна і Хабіба один агент. Тому, не виключено, що Гетжи раніше за інших знав про плани Нурмагомедова не летіти в США і міг краще підготуватися до зустрічі з Фергюсоном. Хоча, повноцінного тренувального табору напередодні чемпіонського п’ятираундового поєдинку у нього не було. Тому в пізніх раундах у Джастіна можуть виникнути проблеми, адже Тоні відрізняється витривалістю і постійно нарощує темп протягом поєдинку. Також Фергюсон завдає багато ударів, не особливо при цьому втомлюючись. До того ж завжди складно передбачити, як саме буде бити Тоні. Разом з цим у нього не найкращий захист і він багато пропускає. А пропущені удари від Гетжи будуть дуже відчутними.

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У партері Фергюсон також виглядатиме переконливіше. Але перевести на канвас досвідченого борця непросто і, швидше за все, поєдинок пройде в стійці, що має влаштувати обох. Гетжи завжди небезпечний в перших раундах, він цілком може завалити свого суперника в дебюті. Але якщо бій затягнеться, його шанси на перемогу відчутно впадуть.

Фото: сайт UFC