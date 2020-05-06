"Ювентус" почав тренуватися, Роналду - на самоізоляції
Укрінформ
Чемпіон Італії з футболу "Ювентус" відновив тренування на клубній базі.
Про це повідомляє прес-служба туринського клубу.
Футболістів команди допустили до тренування після того, як вони пройшли тестування на наявність COVID-19.
Нині з "Ювентусом" не можуть тренуватися захворівший на коронавірус Пауло Дібала і Кріштіану Роналду, який напередодні повернувся до Турину з Португалії і має провести два тижні на самоізоляції.
На фото: Кріштіану Роналду (juventus.com).