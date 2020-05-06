Керівники українського спорту провели онлайн-нараду з федераціями

За ініціативи міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта та за участю президента НОК України Сергія Бубки в режимі онлайн відбулася нарада керівників та представників національних федерацій з олімпійських видів спорту.

Під час наради її учасники обговорили питання олімпійської підготовки, фінансування галузі, участі у реалізації законодавчих ініціатив, особливості тренувального процесу в умовах карантину, проблеми розбудови спортивної інфраструктури, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК.

Сергій Бубка повідомив про збереження Національним олімпійським комітетом всіх програм підтримки як для федерацій, так і для атлетів, запровадження нових навчальних програм для спортсменів і тренерів. Він поінформував присутніх про позицію МОК у нинішній ситуації та запросив федерації долучитися до міжнародного діалогу.

"Світова олімпійська спільнота на чолі з президентом МОК Томасом Бахом закликає спортивний світ долучитися до дискусії щодо подальшого розвитку олімпійського руху, висловити свої думки та бачення майбутнього відповідно до нових реалій", - зазначив Бубка.

Вадим Гутцайт поінформував колег про план виходу з карантину, зокрема, вже з 11 травня національні збірні команд зможуть відновити свої тренування, розпочнуть працювати тренувальні бази та комплекси.

"Розглядається п'ять етапів виходу з карантину. Ми маємо проявити терпіння й думати перш за все про здоров'я наших спортсменів та всієї нації, поступово повертаючись до звичного ритму життя та спортивної підготовки", - зазначив міністр.

Гутцайт закликав колег й надалі перебувати у тісній співпраці й комунікації з профільним міністерством та урядом країни, долучившись до формування Стратегії розвитку фізичної культури та спорту в Україні до 2028 року.

Фото: noc-ukr.org.