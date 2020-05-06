UCI планує за три місяці провести 23 велогонки Світового туру

UCI планує за три місяці провести 23 велогонки Світового туру

Укрінформ
Міжнародний союз велосипедистів (UCI) опублікував новий календар гонок Світового туру з шосейного велоспорту на 2020 рік.

За три місяці (з 1 серпня по 31 жовтня, затримається тільки "Вуельта" до 8 листопада) планується провести 23 гонки, в тому числі три Гранд-тури, інформує офіційний сайт UCI.

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Плануються до проведення в 2020 році наступні гонки Світового туру:

1 серпня - "Страда Бьянчі" (Італія)

5-9 серпня - "Тур Польщі" (Польща)

8 серпня - "Мілан - Сан-Ремо" (Італія)

12-16 серпня - "Критеріум Дофіне" (Франція)

16 серпня - "Прудентіаль Класик" (Великобританія)

25 серпня - "Бретань Класик" (Франція)

29 серпня - 20 вересня - Гранд-тур "Тур де Франс" (Франція)

7-14 вересня - "Тіррено-Адріатико" (Італія)

11 вересня - "Гран-прі Квебека" (Канада)

13 вересня - "Гран-прі Монреаля" (Канада)

30 вересня - 3 жовтня - "Бінк Банк тур" (Бельгія)

30 вересня - «Флеш Валлон" (Бельгія)

3-25 жовтня - Гранд-тур "Джиро-д'Італія" (Італія)

4 жовтня - "Льєж-Бастонь-Льєж" (Бельгія)

10 жовтня - "Амстел Голд Рейс" (Голландія)

11 жовтня - "Гент-Вевелгем" (Бельгія)

14 жовтня - "Траверс Фландрія" (Бельгія)

15-20 жовтня - "Тур Гуансі" (Китай)

18 жовтня - "Тур Фландрії" (Бельгія)

19 жовтня - 8 листопада - Гран-тур "Вуельта Іспанії" (Іспанія)

21 жовтня - "Три дня Брюгге-Де Пані" (Бельгія)

25 жовтня - "Париж - Рубе" (Франція)

31 жовтня - "Ломбардія" (Італія).

Фото: uci.org.

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