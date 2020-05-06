UCI планує за три місяці провести 23 велогонки Світового туру
За три місяці (з 1 серпня по 31 жовтня, затримається тільки "Вуельта" до 8 листопада) планується провести 23 гонки, в тому числі три Гранд-тури, інформує офіційний сайт UCI.
Плануються до проведення в 2020 році наступні гонки Світового туру:
1 серпня - "Страда Бьянчі" (Італія)
5-9 серпня - "Тур Польщі" (Польща)
8 серпня - "Мілан - Сан-Ремо" (Італія)
12-16 серпня - "Критеріум Дофіне" (Франція)
16 серпня - "Прудентіаль Класик" (Великобританія)
25 серпня - "Бретань Класик" (Франція)
29 серпня - 20 вересня - Гранд-тур "Тур де Франс" (Франція)
7-14 вересня - "Тіррено-Адріатико" (Італія)
11 вересня - "Гран-прі Квебека" (Канада)
13 вересня - "Гран-прі Монреаля" (Канада)
30 вересня - 3 жовтня - "Бінк Банк тур" (Бельгія)
30 вересня - «Флеш Валлон" (Бельгія)
3-25 жовтня - Гранд-тур "Джиро-д'Італія" (Італія)
4 жовтня - "Льєж-Бастонь-Льєж" (Бельгія)
10 жовтня - "Амстел Голд Рейс" (Голландія)
11 жовтня - "Гент-Вевелгем" (Бельгія)
14 жовтня - "Траверс Фландрія" (Бельгія)
15-20 жовтня - "Тур Гуансі" (Китай)
18 жовтня - "Тур Фландрії" (Бельгія)
19 жовтня - 8 листопада - Гран-тур "Вуельта Іспанії" (Іспанія)
21 жовтня - "Три дня Брюгге-Де Пані" (Бельгія)
25 жовтня - "Париж - Рубе" (Франція)
31 жовтня - "Ломбардія" (Італія).
Фото: uci.org.