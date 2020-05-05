«Карпати» пропонують дограти сезон у другій шістці у Львові

Львівський клуб хоче, аби УАФ витратила кошти УЄФА на завершення цього сезону.

Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин прокоментував Tribuna.com ймовірність того, що сезон в нижній шістці УПЛ можуть повністю дограли у Львові.

«Карпатам» на руку такий варіант. Думаю, ми б домовилися про те, що команди зможуть тренуватися на наших полях і грати на стадіоні "Україна". У нашому клубі працюють одні з кращих агрономів в країні, тому за якість газонів я не хвилююся.

Додає Львову переваг і наявність в місті «Арени Львів», де також можуть проходити матчі чемпіонату. Якщо УПЛ і УАФ домовляться з «Ареною», що перебуває в державній власності, про прийнятні фінансові умови проведення матчів, у виграші залишаться всі.

Інше питання, чи влаштує такий розвиток подій той же «Маріуполь», якому майже добу сюди добиратися і десь жити. Те ж стосується «Олімпіка», «Ворскли» і «Дніпра-1». Насильно сюди нікого не затягнеш. Хоча логіка дійсно підказує, що з точки зору інфраструктури, Львів - найоптимальніший варіант.

УАФ отримала 4,3 мільйона євро від УЄФА і поки не знає, як їх витратити. Ці кошти можна акумулювати на завершення чемпіонату в двох містах - тобто, допомогти командам з проїздом, проживанням, витратами на організацію матчів, придбання тестів на коронавірус», - розповів Ящишин.

Сьогодні «Десна» виступила з пропозицією дограти матчі верхньої шістки в Києві. Кандидат на посаду президента Прем'єр-ліги Михайло Метревелі, в свою чергу, закликав УАФ розподілити 4,3 мільйона євро між усіма професіональними клубами країни.

Нагадаємо, після 23 турів «Карпати» посідають останнє місце в таблиці УПЛ. До «Олімпіка», який на 11-му місці, чотири очки.

Фото: Укрінформ