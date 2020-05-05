Сьогодні розпочинається відкритий чемпіонат України з кібербаскетболу

У вівторок, 5 травня, стартує перший тур відкритого чемпіонату України з кібербаскетболу, в якому візьмуть участь 100 учасників.

Організатором змагань є Федерація кібербаскетболу України, інформаційним партнером - Федерація баскетболу України.

Загалом буде зіграно 300 матчів онлайн плей-офф та гранд фінал. Змагатимуться суперники у грі в NBA 2k20 на PlayStation 4, призовий фонд складатиме 15 тисяч гривень. Зареєструватися для участі в турнірах можна на офіційному сайті змагань.

Участь в турнірі також братимуть професійні баскетболісти, зокрема Олександр Кобець ("Черкаські Мавпи"), Роман Новіков ("Одеса"), Юрій Кондраков ("Київ-Баскет"), які нещодавно брали участь у турнірі Cyber Суперліга Парі-Матч.