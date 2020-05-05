Бюджети команд "Формули-1" в наступному сезоні скоротять до $145 млн

Починаючи з 2021 року бюджети всіх команд гоночного чемпіонату світу в "Формула-1" будуть скорочені до $145 млн.

Про це повідомив Sky Sports спортивний директор серії Росс Браун.

"Ми починали зі 175 мільйонів доларів і багато працювали, щоб досягти цієї суми. В умовах кризи будемо орієнтуватися на 145 мільйонів доларів. Зараз ми все ще обговорюємо, наскільки сильно бюджети будуть скорочені в подальшому", - сказав Браун.

Він додав, що спочатку скорочення проводили, щоб зрівняти можливості команд і тим самим підвищити конкуренцію в гонках. Зараз же, за словами Брауна, на перше місце вийшла економічна стабільність "Формули-1".

"За новим договором невеликі команди будуть отримувати більше призових, що дозволить їм стабілізувати фінансову ситуацію", - додав спортивний директор чемпіонату.

Фото: skysports.com.