Турнір ATP на Мальорці цього року не відбудеться

Організатори офіційно підтвердили скасування першого розіграшу турніру Асоціації тенісистів професіоналів (АТР) Mallorca Open в сезоні-2020.

Перший розіграш турніру серії АТР 250 на трав'яному покритті на Мальорці відбудеться лише в наступному році, повідомляє прес-служба змагань.

ісля продовження паузи в тенісному турі до 13 липня організатори змагань в Іспанії (турнір мав пройти з 20 по 27 червня) заявили про бажання провести Mallorca Open пізніше в цьому році.

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Однак, перший розіграш турніру на Мальорці перенесений на 19-26 червня 2021 року.

Фото: mallorca-championships.com.