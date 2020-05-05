Етап Світового виклику зі спортивної гімнастики в Словенії скасований

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про скасування через пандемію COVID-19 етапу Кубка виклику зі спортивної гімнастики в словенському Копері (11-14 червня).

Як повідомляв Укрінформ, раніше був скасований старт в Мармарисі (Туреччина, 26-28 червня). Перенесено старти в болгарській Варні (14-17 травня), єгипетському Каїрі (5-8 червня) і хорватському Осієку (18-21 червня).

Нагадаємо про скасування через коронавірус етапів Кубка світу зі спортивної гімнастики в Бірмінегемі (Велика Британія, 28 березня) і Токіо (Японія, 4-5 квітня). Ці змагання входили в систему олімпійського відбору. Старт в Досі (Катар) перенесений на невизначений термін.

На фото: Ігор Радівілов.