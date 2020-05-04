Вся команда зможе вийти на тренування за умови захисту обличчя – Гутцайт

Міністр молоді та спорту наполягає аби усі команди перед відновленням тренувань здали тести на коронавірус.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів телеканалу «Футбол» про дозвіл українським командам почати тренування з 11 травня.

«Не буде обмеження груп при тренуваннях клубів. Це стосується команд, які готуватимуться до змагань. Для нас це дуже важливий перший етап. Прошу не забувати, що люди хворіють, вмирають. Нам дуже важливо, щоб всі наші спортсмени були здоровими.

Вся команда зможе вийти на тренування за умови захисту обличчя, очей - засобів індивідуального захисту. Вважаю, всім командам перед тренуваннями слід здати тести, що всі здорові.

Ми працюємо над відновленням змагань в Україні. У нас зараз є актуальним не лише футбол та інші ігрові види спорту, але і весь український спорт, який готується до Олімпіади-2021. Стежитимемо за ситуацією в Україні, а потім вже приймати подальші рішення.

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Думаю, перший етап буде без уболівальників, а там вже будемо відштовхуватися від ситуації в Україні», - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України назвав карантинні обмеження, які можуть зняти після 11 травня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зокрема, повідомив, що дозволять тренування в командних видах спорту для професіональних команд на закритих базах.

Фото: Укрінформ