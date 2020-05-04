«Карпати» - лідер УПЛ по використанню молодих гравців

«Шахтар» займає 5-е місце в рейтингу, «Динамо» - 7-е.

«Карпати» частіше за всіх в УПЛ використовують гравців U-21 за даними CIES Football Observatory.

Футболісти львів'ян не старші 21 року отримали 30,2% ігрового часу по ходу сезону. «Шахтар» займає 5-е місце в рейтингу з 23,4%, «Динамо» - 7-е з 19,1%.

У п'яти провідних лігах Європи більше за всіх молодих футболістів на матчі ставили «Лілль» (32,1%), «Норвіч» (24,2%), дортмундська «Боруссія» (22,3%), «Дженоа» (19,2 %), «Реал» (13,1%) - вони лідери своїх ліг за цим показником.

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Рейтинг клубів УПЛ по використанню гравців U-21:

1. «Карпати» - 30,2%

2. «Маріуполь» - 26,3%

3. «Дніпро-1» - 25,7%

4. «Ворскла» - 23,5%

5. «Шахтар» - 23,4%

6. «Зоря» - 22,2%

7. «Динамо» - 19,1%.

В УПЛ планують відновити сезон 30 травня і завершити його 24 липня. Подібний проект розіслали клубам УПЛ для розгляду.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Його перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» на третій позиції, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ