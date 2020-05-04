Зеленський призначив стипендії понад 150 спортсменам і тренерам
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив стипендії видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.
Відповідний указ №164/2020 опублікований на сайті глави держави.
"Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам", - зазначається в документі.
Стипендії (розміром 7, 9 і 12 тисяч гривень) призначено 102 спортсменам та (розміром 3,5; 6, 7 і 12 тисяч гривень) 50 тренерам.