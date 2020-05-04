«Дніпро-1» виступає за розширення УПЛ до 14 клубів

На думку Андрія Русола, «Інгулець», «Рух» і «Волинь» вже готові грати в елітному дивізіоні.

Виконавчий директор «Дніпра-1» Андрій Русол в коментарі Tribuna.com поділився думкою про розширення УПЛ до 14 клубів у наступному сезоні.

«Ми за розширення. Ми ж живемо, керуючись якимись планами, принципами, надіями. Що ми потім будемо розповідати господарям і керівникам, уболівальникам і футболістам, чому вони рік у холосту спрацювали? Це одна з основних причин.

За моєю інформацією, клуби у верхній частині таблиці першої ліги досить сильні інфраструктурно і фінансово. «Інгулець», «Рух» і «Волинь». Як на мене, вони готові грати в УПЛ. І міста хороші, і регіони. І залишити їх зараз без футболу, перекреслити все те, що вони робили - це несправедливо», - сказав Русол.

В минулому році Прем'єр-лігою (УПЛ) та Українською асоціацією футболу (УАФ) було прийнято рішення, що з наступного сезону в УПЛ грає 14 клубів, а ще через рік - 16.

Нагадаємо, футбольні турніри в Україні зупинили після рішенням УАФ 17 березня.

Фото: сайт "Дніпро-1"