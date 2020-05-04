Сербія готова провести фінали баскетбольних Євроліги і Єврокубка

Сербія готова провести фінали баскетбольних Євроліги і Єврокубка

Укрінформ
Белград (Сербія) готовий прийняти фінали баскетбольних Євроліги і Єврокубка.

Про це повідомляє портал Nova.rs.

Як заявив президент Сербії Олександр Вучич, республіка готова розмістити в своїх готелях близько трьох тисяч уболівальників, які можуть відвідати вирішальні матчі двох головних європейських баскетбольних турнірів.

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Відзначимо, що крім Белграда на проведення "фіналів чотирьох" також претендують Кельн (Німеччина), Каунас (Литва) і Афіни (Греція).

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