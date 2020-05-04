"Рома" не робила пропозицій "Шахтарю" з трансферів футболістів - Палкін

Італійський футбольний клуб "Рома", якій тренує екснаставник "Шахтаря" Паулу Фонсека, не робила пропозицій донеччанам відносно трансферів гравців.

Про це в ефірі телепрограми "Великий футбол" заявив генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін.

"Якщо взяти всі прізвища, які з'являлися в ЗМІ щодо"Роми", то вони, на мою думку, хотіли купити всю команду. Імен дуже багато, але ніякої конкретики та офіційних пропозицій немає", - сказав Палкін.

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Повідомлялося, зокрема, що римському клубу цікаві захисник Ісмаїлі, а також хавбеки Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Тете і Тайсон.

Фото: footballua.tv.