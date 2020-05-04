Йоганнес Бьо залишиться у великому біатлоні до Олімпіади-2026

Знаменитий норвезький біатлоніст, переможець Олімпіади, 10-разовий чемпіон світу Йоганнес Бьо розповів, коли планує завершити кар'єру.

26-річний спортсмен заявив, що виступатиме до Олімпійських ігор 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, повідомляє TV2.no.

"Я виступатиму до 2026 року, потім завершу. Мені здається, роки пройдуть швидко, оскільки мотивація стає все сильнішою й сильнішою. Думаю, Олімпіада-2026 в Італії буде вражаючою. Це важливий фактор. Про те, аби піти раніше, не може бути й мови. Це буде вдалий час, щоб завершити", - сказав норвежець.

Фото: tv2.no.