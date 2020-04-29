Національній збірній України з футболу виповнилося 28 років

У середу, 29 квітня, виповнилося 28 років національній футбольній збірній України.

Наша команда провела за цей час 265 поєдинків, повідомляє Zbirna.com.

За 28 років українська команда тричі грала у фінальних турнірах чемпіонатів світу та Європи. 2006 року на чемпіонаті світу у Німеччині Україна досягла чвертьфіналу. 2012-го на домашньому Євро та 2016-го на Євро у Франції - не вийшла з групи. Здобули українці путівку й на Євро-2020, але ситауція з пандемією коронавірусу змусила перенести цей турнір на 2021 рік.

А ще наша збірна ударно виступила у дебютному розіграші Ліги націй УЄФА. Перемога у своїй групі в дивізіоні B дозволила дістати перепустку до елітного дивізіону A. Новий цикл заплановали на 2020/2021 роки...

Загалом футболісти збірної України виграли 122 матчі, програли 69 і 74 звели внічию. Сумарний рахунок м'ячів 369:254.

Фото: uaf.ua.