Медкомітет ФІФА не вважає можливим поновити змагання, поки обмежені контакти між людьми

Медкомітет ФІФА не вважає можливим поновити змагання, поки обмежені контакти між людьми

Укрінформ
Медичний комітет ФІФА вважає, що світ ще не готовий до поновлення повноцінних змагань.

Голова медкомітету ФІФА Мішель Д'Оге, зокрема, заявив, що для повноцінної гри необхідний повний контакт футболістів, що неможливо в умовах обмежень соціальної дистанції.

"Світ не готовий до змагань, хоча я сподіваюся, що це зміниться якомога швидше. Ми повинні бути реалістами. Футбол можливий лише коли дозволено повний контакт. Поки діють обмеження щодо соціального дистанціювання, не може бути мови про змагання. Тестування - важливий момент, але його доведеться повторювати після кожної гри.

Якщо заразиться один гравець, всю команду необхідно буде помістити на карантин. Крім того, як ви уявляєте собі футбол у масках? Навіть стерилізація м'ячів не вирішить проблему", - передає слова Д'Оге Sport Arena.

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Раніше стало відомо, що Франція заборонила проведення всіх спортивних змагань в країні до вересня, що спричинило дострокове завершення національного чемпіонату. Також рішення про дострокове завершення змагань прийняли і в Нідерландах.

У свою чергу, УЄФА дає національним асоціаціям час до 3 серпня для завершення чемпіонатів.

Фото: Getty Images

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