Нападник "Ювентуса" Дібала вже більше місяця лікується від коронавірусу

26-річний нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" і збірної Аргентини, учасник чемпіонату світу-2018 Пауло Дібала вже більше місяця лікується від коронавірусу.

Пауло Дібала вчетверте за останні шість тижнів здав тест на коронавірус, і він знову виявився позитивним. Про це повідомляє Terrikon.

Аргентинський форвард вперше розповів про хворобу ще 21 березня, поділившись неприємною новиною в своєму Instagram. За тиждень він повідомив, що в нього сильно проявилися симптоми коронавірусу - виникли труднощі з диханням, швидка стомлюваність і біль у м'язах. 28 березня подруга футболіста заявила, що вірус переможений, а результати нового тесту - негативні. Втім, вже 4 квітня нове обстеження показало наявність в організмі коронавірусу.

Найбільш вірогідним наступним кроком буде аналіз крові, щоб визначити, чи виробив організм антитіла, і в якій кількості.

До речі, в таку ж ситуацію потрапив і голкіпер "Аталанти" Марко Спортьєлло, в якого повторний тест вже після одужання виявився позитивним.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 квітня коронавірусом по всьому світу занедужало 3 138 686 осіб, 956 016 із них одужали та 218 тисяч загинули. У США наразі зафіксовано 1 035 765 випадків коронавірусу, з них 59 266 летальні і 142 238 осіб одужали. В Іспанії зареєстровано 232 128 випадків, в Італії - 201 505.

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